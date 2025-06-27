Водолазы собрали более 1 тысячи тонн замазученного песка в Анапе и Темрюке

Водолазы собрали более 1,1 тыс. т замазученного грунта у берегов Анапы и Темрюка, в работе задействованы 167 специалистов. Об этом сообщили в Telegram-канале Правительства России.

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153 человека задействованы в прибрежных работах, еще 14 — в море. Водолазы регулярно осматривают фрагменты затонувших танкеров «Волгонефть». В работах по подъему мазута задействованы семь судов, в работе восемь эжекторных установок.

В доках Новороссийска продолжают готовить коффердамы для затонувших танкеров, ведется работа по укрупненной сборке металлоконструкций. В акватории Керченского пролива ведутся водолазные работы по демонтажу надстройки затонувших судов и погружению свай в месте будущей установки трех коффердамов.