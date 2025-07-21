В Адыгее за взятку задержан экс-замначальника центра лицензионно-разрешительной работы

Следственное управление СКР по республике Адыгея возбудило уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии. Экс-сотрудник подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба адыгейского следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 16 июля в Майкопе фигурант получил более 1,1 млн руб. за обещание содействовать продвижению по службе одного из подчиненных, а также оказывать покровительство образовательному учреждению, осуществляющему подготовку кадров для частных охранных организаций. Противоправные действия были пресечены оперативниками УФСБ по Республике Адыгея при участии службы собственной безопасности Росгвардии.

Обвиняемый задержан, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Вячеслав Рыжков