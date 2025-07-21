Конкуренция на рынке труда на Кубани находится на уровне 6 резюме на вакансию

Рынок труда в Краснодарском крае сохраняет относительное равновесие — по данным сервиса hh.ru, на одну вакансию в регионе в среднем приходится шесть активных резюме. Показатели соответствуют общероссийским и свидетельствуют о сбалансированности спроса и предложения на кадры: во всех регионах ЮФО число соискателей на место варьируется в пределах от пяти до шести человек при нормативном значении выше четырех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Тем не менее по отдельным направлениям наблюдается существенная разбалансировка. Наиболее высокий уровень конкуренции зафиксирован среди специалистов в сфере гейм-дизайна — 272 резюме на одну вакансию. Сравнимо высокий интерес соискателей также наблюдается в стратегическом консалтинге (267 резюме на место), IT-директорате (187), сценарной и режиссерской работе (169), а также в сфере комплаенс-контроля (148).

На противоположном полюсе — профессии, остающиеся в устойчивом дефиците. В числе наиболее востребованных — врачи, дворники, продавцы, токари, фрезеровщики и агенты по недвижимости. На каждую из этих позиций в среднем приходится от одного до полутора активных резюме. Многие из этих вакансий относятся к числу социально значимых и оказывают непосредственное влияние на качество жизни и развитие инфраструктуры региона.

Вячеслав Рыжков