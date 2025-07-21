Red Wings начнет выполнять рейсы из Казани и Екатеринбурга в Геленджик

Авиакомпания Red Wings с августа начнет выполнять рейсы в Геленджик из Казани и Екатеринбурга, расширив маршрутную сеть на фоне оживления внутреннего туризма. Соответствующая информация появилась на сайте перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Из столицы Татарстана полеты стартуют с 6 августа и будут выполняться один раз в неделю, по средам. Минимальная стоимость перелета в одну сторону без багажа составляет 17 тыс. руб., при покупке билета в обе стороны с багажом (до 20 кг) цена начинается от 40 тыс. руб.

Из Екатеринбурга рейсы в Геленджик начнутся 8 августа и будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов в одну сторону без багажа начинается от 16,3 тыс. руб., в обе стороны с багажом — от 41,9 тыс. руб.

С учетом запуска рейсов Red Wings количество авиакомпаний, летающих в Геленджик в летнем сезоне 2025 года, увеличится до пяти. Наряду с Red Wings полеты в курортный город выполняют «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Smartavia.

Вячеслав Рыжков