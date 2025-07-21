Сочи вошел в топ направлений для спонтанных поездок

В июле Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для спонтанных путешествий. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 6% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,1 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для спонтанных поездок заняла Москва. Столица России собрала 7% бронирований. В городе путешественники остаются в средним на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,4 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Санкт-Петербург с 5% бронирований. В культурной столице путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,8 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для спонтанных путешествий в июле также вошли и другие направлений Краснодарского края. Краснодар занял пятое место топа. В городе путешественники остаются у среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,3 тыс. руб.

Седьмое место занял Геленджик. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте специалисты не обнаружили следов нефтепродуктов на берегу и в морской воде после крушения танкеров в Керченском проливе, пляжи и море признаны безопасными для отдыха. Глава города Андрей Прошунин сообщил, что специалисты продолжают мониторинг, проводят регулярные заборы воды, а возможные локальные утечки с маломерного флота устраняются оперативно.

Мария Удовик