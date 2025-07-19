Андрей Прошунин: мазута на побережье Сочи нет
На берегу Сочи нет следов нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Как рассказал глава Сочи Андрей Прошунин на совещании по итогам первого полугодия, пляжные территории города и морская вода пригодны для отдыха.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
В Сочи специалисты продолжают мониторить ситуацию на пляжах, перед началом летнего сезона были проведены необходимые проверки, сделали около 4 тыс. заборов воды. Анализ морской воды систематически проводят и в летний период.
По словам Андрея Прошунина, на некоторых участках могут быть небольшие утечки нефтепродуктов с местной техники — катеры, яхты и другие. Однако ситуацию стараются оперативно решать.
«Держим руку на пульсе. Никаких проблем мы не испытываем», — подчеркнул мэр.