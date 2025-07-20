В Смоленской области сбили 13 беспилотников

Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили 13 дронов в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. Предварительно, пострадавших нет. О разрушениях также не сообщается. На местах падения обломков беспилотников работают сотрудники оперативных служб.

Сейчас существует угроза атаки БПЛА в Ростовской области, о чем сообщили в региональном МЧС. До этого в столичном регионе сбили четыре беспилотника, которые летели на Москву. Из-за этого в столице не работает три аэропорта. Кроме того, десятки поездов в Крым и обратно задерживаются из-за атаки беспилотников