Внуково, Домодедово и Шереметьево приостановили работу

В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево введены ограничения на работу. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. Ограничения необходимы для безопасности полетов.

В пресс-службе Шереметьево объяснили ограничения введением режима «Ковер». Он объявляется при угрозе атаки беспилотников. В авиагавани предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Время обслуживания пассажиров может быть увеличено.

19-20 июля ограничения на работу вводились во всех московских аэропортах. Из-за этого на запасные аэродромы ушли 134 самолета. Прокуратура пообещала защищать права пассажиров. По данным Минобороны, сегодня утром над Московской областью было уничтожено семь беспилотников, в том числе пять на подлете к Москве.