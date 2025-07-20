МЧС объявило опасность атаки БПЛА в Ростовской области

МЧС России объявило опасность атаки беспилотников на всей территории Ростовской области. Соответствующее уведомление появилось в официальном приложении ведомства.

Спасательная служба рекомендует жителям региона покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Также гражданам не следует подходить к окнам.

«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!»,— говорится в сообщении МЧС.

19 июня в Ростовской области при падении обломков беспилотника была ранена дежурная по железнодорожной станции Лихая. Женщину госпитализировали в больницу Каменск-Шахтинского, затем перевезли в клинику «РЖД-Медицины» в Ростове-на-Дону. Из-за происшествия на перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области задерживаются 132 пассажирских поезда с опозданием от 33 минут до 15 часов.

Тат Гаспарян