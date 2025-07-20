На подлете к Москве сбили еще четыре беспилотника

В столичном регионе сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале в 16:07. В 16:21 мэр сообщил об уничтожении еще одного БПЛА.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил он. Мэр не рассказал, есть ли какие-либо последствия у этой атаки. Сейчас в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. С начала суток на подлете к Москве сбили 26 БПЛА.