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Пострадавшую дежурную станции Лихая перевезли в клинику РЖД в Ростове-на-Дону

Дежурную на ст. Лихая в Ростовской области, которая получила ранения в результате падения обломков БПЛА ночью 19 июля, перевезли из больницы Каменск-Шахтинского в клинику «РЖД-Медицины» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Тelegram-канале.

Фото: Ильяс Хаджи / NewsTeam, Коммерсантъ

Фото: Ильяс Хаджи / NewsTeam, Коммерсантъ

«Пострадавшая находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает. Сотруднице компании РЖД будет оказана вся необходимая помощь»,— уточняется в сообщении.

Валентина Любашенко

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