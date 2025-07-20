Союз туриндустрии рекомендовал туристам изучить альтернативные маршруты в Крым

Российский союз туриндустрии рекомендовал туристам изучить альтернативные способы проезда в Крым. Это связано с многочасовой пробкой, образовавшейся на подъезду к Крымскому мосту со стороны Тамани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как передает Telegram-канал «Крымский мост», по данным на 15:00 воскресенья, 20 июля, в очереди со стороны Тамани находится 712 транспортных средств. Ожидание составляет около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 295 транспортных средств. Ожидание около часа.

Российский союз туриндустрии рекомендует туристам не исключать из альтернативы автомобильному транспорту железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты.

Кроме того, в настоящее время из-за происшествия на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области задерживаются 132 пассажирских поезда с опозданием от 33 минут до 15 часов. Как пишет «Ъ-Ростов», Федеральная пассажирская компания раздала свыше 50 тыс. продуктовых наборов пассажирам поездов, задержанных более четырех часов из-за ЧП. Инцидент произошел в ночь на 19 июля во время массированной атаки беспилотников на Ростовскую область. Российская ПВО отразила удар, однако обломки дронов повредили линии электропередачи на станции Лихой. В результате обесточились грузовой и пассажирский составы.

Василий Хитрых