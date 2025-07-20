«Победа» предупредила об изменениях в расписании рейсов

Авиакомпания «Победа» вносит вынужденные корректировки в расписание рейсов. Это связано с ограничениями, которые вводились в работу московских аэропортов. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«На данный момент часть рейсов задержаны или вынужденно отменен»,— говорится в заявлении. Пассажиров призвали проверять статусы рейсов перед выездом в аэропорт. Об изменении расписания также предупредил «Аэрофлот».

В 13:35 мск Росавиация сообщила о возобновлении работы Внуково и Шереметьево, то есть ограничения сняты во всех московских аэропортах.

19-20 июля на запасные аэродромы ушли 134 самолета. Прокуратура пообещала защищать права пассажиров. По данным Минобороны, за прошедшую ночь над Подмосковьем уничтожено 19 БПЛА. Еще семь — сегодня утром.