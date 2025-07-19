Иран пригрозил обогащением урана выше уровня 60% из-за санкций

Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если на него продолжат санкционное давление, заявил представитель комиссии по нацбезопасности парламента Эбрахим Резаи. Он пригрозил, что страна также начнет обогащать уран выше уровня 60%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jaimi Joy / Reuters Фото: Jaimi Joy / Reuters

Помимо этого Тегеран может возобновить производство и экспорт современных центрифуг, уточнил парламентарий. Господин Резаи подчеркнул, что страна до сих пор «не в полной мере» использовала свои возможности и при необходимости может прибегнуть к другим стратегическим вариантам, приводит его слова агентство Tasnim.

ДНЯО — международный договор, разработанный с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием. Иран присоединился к нему в 1968 году. В 2003 году под международным давлением Тегеран приостановил производство тяжелой воды и заводы по обогащению урана, а в 2004-м ратифицировал договоренности с «евротройкой» (Франция, Великобритания и Германия) о начале переговорного процесса для «долгосрочного соглашения».

В июне Иран допустил возможность отказа от выполнения обязательств по ДНЯО. На этой неделе СМИ сообщили, что США и Израиль обсуждают возможность возобновления ударов по ядерной инфраструктуре Ирана в случае, если тот откажется от новых переговоров. Повод рассматривать силовой вариант дают полученные Вашингтоном разведывательные данные. Согласно этим сведениям, как минимум два объекта иранской ядерной инфраструктуры не были полностью выведены из строя американскими бомбардировками в ночь на 22 июня.

Подробности — в материале «Ъ» «Над Ираном опять нависли бомбы».