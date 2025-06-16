В Иране допустили возможность отказа от выполнения обязательств по ДНЯО

Иранское руководство считает неоправданным дальнейшее выполнение обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом постпред Ирана в Вене Реза Наджафи заявил на внеочередном заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает агентство IRNA.

«Когда права и обязанности членов ДНЯО не соблюдаются, а некоторые режимы-агрессоры, не являющиеся членами ДНЯО, свободно занимаются агрессией и угрозами в отношении подписантов договора, продолжение выполнения добровольных обязательств в рамках ДНЯО будет неоправданным»,— цитирует агентство иранского постпреда.

Постпред отметил, что Иран всегда придерживался своих обязательств по ДНЯО и гарантиям МАГАТЭ, предоставляя агентству «обширную и точную» информацию о своей деятельности в области мирного атома. «Однако эта прозрачность, к сожалению, стала инструментом для угрозы национальной безопасности и жизни иранских ученых»,— подчеркнул он.

В своем выступлении Реза Наджафи также заявил, что США знали о планах Израиля и «участвовали в этой акции, оказывая информационную, политическую и материальную поддержку». Он подверг критике бездействие МАГАТЭ и Совета управляющих агентства, заявив, что «продолжающееся молчание и бездействие не только серьезно подорвали авторитет агентства, но и подтолкнули израильский режим к совершению актов агрессии».

Взаимные удары Израиля и Ирана начались в ночь на 13 июня. Тогда израильская сторона начала операцию «Народ как лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Домбицкая