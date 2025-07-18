Виталий Никитенко назначен врио главы Североуральского муниципального округа

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер назначил Виталия Никитенко временно исполняющим полномочия главы Североуральского муниципального округа, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Никитенко

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Виталий Никитенко

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Виталий Никитенко родился в городе Карабаш (Челябинская область). Он окончил Челябинский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2017 по 2022 годы он возглавлял Арамиль, до этого был депутатом думы Сысерти и членом сысертского политсовета партии «Единая Россия». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», раньше он возглавлял МУП ЖКХ «Сысертское», УК «Жилкомсервис» в сысертских Патрушах. Кроме того, он работал в должности директора управления капитального ремонта объектов социальной сферы, входящего в структуру МУГИСО (министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области).

Ранее глава Североуральска Светлана Миронова сложила свои полномочия после критики со стороны главы Свердловской области Дениса Паслера, заявившего, что муниципалитет не решал проблему с отключением воды в округе в течение месяца. Причины отключения были связаны с паводком и возможным загрязнением воды. Одновременно с этим в городе произошла вспышка энтеровирусной инфекции, ставшая причиной отмены праздничного концерта в честь Дня города.

Полина Щуцкая