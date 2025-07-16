Главу смыло критикой

Глава Североуральска Светлана Миронова сложила свои полномочия. Ее заявление об отставке в тот же день было поддержано местной думой, а исполняющим обязанности главы стал ее заместитель Виталий Никитенко. Отставка произошла после критики со стороны главы Свердловской области Дениса Паслера, заявившего, что муниципалитет не решал проблему с отключением воды в округе. Эксперт считает, что врио губернатора укрепил свои электоральные позиции в родном городе, но вряд ли пойдет на увольнение других мэров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Североуральска Светлана Миронова

Фото: Сайт Администрации Североуральского городского округа Мэр Североуральска Светлана Миронова

Фото: Сайт Администрации Североуральского городского округа

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер 16 июля, в своем Telegram-канале раскритиковал работу мэра своего родного города Североуральска Светланы Мироновой. По словам главы региона, в городе не решалась проблема отсутствия воды, а в течение месяца администрация обещала жителям, что устранит ее на следующий день. Причины отключения были связаны с паводком и возможным загрязнением воды, остановкой насосно-фильтровальной станции. Одновременно с этим в городе произошла вспышка энтеровирусной инфекции, ставшая причиной отмены праздничного концерта в честь Дня города. Роспотребнадзор счел, что эпидемиологическая обстановка не позволяет провести праздник.

«Аргументы весомые, и проблема решаемая. Но есть большое НО. Решаемая, если хотеть ее решить и хотеть помочь землякам. К сожалению, это не про главу Североуральска»,— написал господин Паслер, добавив, что муниципалитет не занимался проблемой и не обратился к областному правительству за помощью.

«Водоснабжение после остановки насосно-фильтровальной станции и порыва водовода восстановлено, давление — в норме. Североуральцы сообщают, что вода наконец-то появилась в домах. Но кадровые выводы уже сделаны»,— написал Денис Паслер.

Меньше чем через три часа после публикации поста депутаты думы Североуральска собрались на внеочередное заседание с одним вопросом в повестке — о досрочном прекращении полномочий мэра Светланы Мироновой, подавшей в думу заявление об отставке. «За» высказалось 10 депутатов, еще трое были против, рассказали в думе.

Врио главы города стал первый заместитель главы — Виталий Никитенко. С 2017 по 2022 годы он возглавлял Арамиль, до этого был депутатом думы Сысерти и членом сысертского политсовета партии «Единая Россия». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», раньше он возглавлял МУП ЖКХ «Сысертское», УК «Жилкомсервис» в сысертских Патрушах, коммунальные предприятия в Челябинской области. До 8 июля Виталий Никитенко работал в должности директора управления капитального ремонта объектов социальной сферы, входящего в структуру МУГИСО (министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области).

Согласно уставу Североуральского муниципального округа, избрать нового главу должны не позднее полугода со дня прекращения полномочий Светланы Мироновой. Дума выберет нового главу из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Пока неизвестно, кто может претендовать на пост главы.

Светлана Миронова занимала должность главы Североуральска с 2022 года, после ухода с поста Василия Матюшенко по собственному желанию. Она — первый глава муниципалитета в Свердловской области, ушедший в отставку после назначения Дениса Паслера на пост врио губернатора региона. Ранее после критики главы региона от должности был освобожден министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков. Тогда господин Паслер заявил, что «не видит работу министерства от слова совсем», а 90% проектов ведомства «не реализованы, либо заморожены, либо вообще перешли в другие регионы».

«Денис Паслер не заинтересован сейчас принимать какие-то кадровые решения, он делает это очень аккуратно, поскольку на выборах (губернатора, которые пройдут в сентябре. — "Ъ-Урал") "отрабатывают" именно главы муниципалитетов, и от взаимоотношений с ними во многом зависят в целом результаты выборов»,— прокомментировал «Ъ-Урал» политолог Сергей Мошкин.

По его словам, отставка Светланы Мироновой связана с тем, что местные власти вышли за «красные линии» и продемонстрировали свой «непрофессионализм». В электоральном плане, считает господин Мошкин, Денис Паслер укрепил свои позиции в Североуральске, особенно учитывая, что он воспринимается как выходец оттуда.

Анна Капустина