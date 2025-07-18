Долговая нагрузка бюджета Краснодара достигла исторического минимума

В настоящее время уровень долговой нагрузки бюджета Краснодара составляет 7,4% к собственным доходам. Это исторический минимум за последние пятнадцать лет, максимальное значение показателя составляло более 67% в 2017 году, сообщил в интервью «Ъ-Кубань» директор департамента финансов администрации Краснодара Александр Чулков.

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По его словам, на текущий момент муниципальный долг Краснодара составляет 2,8 млрд руб. На бюджетные кредиты приходится 88,6% долга, на долю облигационных займов — 11,4%.

«Высокий удельный вес бюджетных кредитов оказывает положительное влияние на оптимизацию расходов местного бюджета по обслуживанию муниципального долга, так как процентная ставка за пользование бюджетными кредитами составляет всего 0,1% годовых, что многократно ниже размера платы по кредитам и другим видам заимствований»,— рассказал господин Чулков.

Он также отметил, что задолженность по бюджетному кредиту в размере 2,5 млрд руб. является среднесрочной (от одного года до пяти лет) с постепенным погашением долговых обязательств до августа 2027 года.

«В ноябре текущего года на погашение основного долга по бюджетным кредитам будет направлено 623,8 млн руб. Кроме того, в декабре 2025 года полностью будут погашены долговые обязательства по муниципальным ценным бумагам в виде облигаций муниципального образования в сумме 320 млн руб.»,— рассказал Александр Чулков.

Отметим, что агентство «Эксперт РА» присвоило Краснодару рейтинг кредитоспособности на уровне ruА+ со стабильным прогнозом. По словам директора финансового департамента кубанской столицы, такая оценка является одной из самых высоких среди рейтингов, присвоенных агентством российским городам.

Полный текст интервью с Александром Чулковым читайте в новой рубрике «Review. Ъ-Кубань».

Дмитрий Михеенко