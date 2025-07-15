«Прирост поступлений по НДФЛ свидетельствует о росте фонда оплаты труда»

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— Как вы можете оценить пополнение бюджета по итогам первого полугодия? За счет чего достигаются такие результаты?

— Объем доходов бюджета Краснодара за первое полугодие текущего года составил 42,7 млрд руб., или 46,5% от годовых бюджетных назначений. Прирост общего объема доходов в сравнении с прошлым годом за аналогичный период превысил 4 млрд руб., темп роста поступлений за счет всех налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений — 110,4%.

За шесть месяцев текущего года объем собственных доходов местного бюджета составил 17,8 млрд руб. — это 111,6% от бюджетного назначения на первое полугодие 2025 года.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост поступлений собственных доходов превысил 1,8 млрд руб., темп роста — 111,3%.

Основными источниками собственных доходов стали НДФЛ (темп роста — 109,1%), налоги со специальным налоговым режимом (+7,7%), налог на имущество физлиц (+16,2%), земельный налог (+10,8%) и арендная плата за землю (+8,2%).

— Как исполняется бюджет? Какие основные статьи расходов?

— Расходы городского бюджета за первое полугодие 2025 года выросли на 6 млрд руб. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, темп роста — 115,9%.

Исполнение расходов местного бюджета за шесть месяцев в целом составило 43,4 млрд руб., или 43,9% от годового плана (99 млрд руб.). На выплату зарплаты направлено 14,6 млрд руб., или 48,7% от плана на год (30 млрд руб.). Это основная статья, составляющая 33,6% всех расходов бюджета за полугодие. Большую часть, или 76%, составили выплаты по оплате труда работников школ, детсадов, спортшкол, библиотек, домов культуры, школ искусств, учреждений молодежной политики и т. д. Это 11,9 млрд руб., или 50,3% от годового плана (23,7 млрд руб.).

На предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (капитальный ремонт, приобретение движимого имущества и др.) направлено 10,3 млрд руб., или 76,6% от годового плана. На осуществление бюджетных инвестиций — 5,7 млрд руб., или 20,8% от годового плана (27,3 млрд руб.).

Расходы дорожного хозяйства (дорожные фонды) за первое полугодие составили 2,9 млрд руб., или 23% от годового плана (12,6 млрд руб.).

— Как экономическая ситуация в стране и мире сказывается на экономике Краснодара?

— Динамика поступления налогов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года говорит сама за себя: прирост поступлений по НДФЛ свидетельствует о росте фонда оплаты труда, положительная динамика поступлений по упрощенной и патентной системам налогообложения — о высокой предпринимательской активности и росте потребительского спроса. Дополнительные поступления налога на имущество физических лиц, земельного налога и арендной платы за земли обусловлены повышением качества администрирования этих доходных источников.

Очевидно, что последствия геополитических вызовов последних лет Краснодаром преодолены и не имеют негативного отражения на экономику и доходную часть бюджета столицы Кубани.

— Как экономический блок городской администрации справляется с текущими экономическими вызовами?

— Краснодар уверенно закрепил за собой позицию лидера среди муниципальных образований Краснодарского края по комплексной оценке социально-экономического развития по итогам 2024 года — по ряду отраслей это треть и более от общекраевых объемов. Удельный вес объемов по основным видам экономической деятельности предприятий города в объемах края составляет в промышленности — 14,6%, розничной торговле — 42,2%, общественном питании — 31,6%, строительстве — 29,7%.

Учитывая, что курс на цифровизацию экономики однозначно станет важным аспектом и источником долгосрочного экономического развития Краснодара, перед нами стоит задача активно поддерживать инновации и создавать благоприятные условия для жителей города и бизнеса в условиях вызовов.

Начиная с 2024 года успешно осуществлен комплексный переход Краснодара на планирование и исполнение местного бюджета на качественно новом уровне — с применением web-технологий. Это позволило создать единое информационное пространство для всех участников и неучастников бюджетного процесса, обеспечить стопроцентную достоверность бюджетных данных (плановых и фактических) и единство принципов ведения нормативной справочной информации (НСИ) Краснодарского края и Краснодара, а также обеспечить высокий уровень качества управления муниципальными финансами.

— В каком состоянии в настоящее время находится муниципальный долг Краснодара?

— На текущий момент муниципальный долг Краснодара составляет 2 млрд 815 млн руб. В его структуре наибольший удельный вес приходится на бюджетные кредиты — 88,6%, на долю облигационных займов — 11,4%.

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Высокий удельный вес бюджетных кредитов оказывает положительное влияние на оптимизацию расходов местного бюджета по обслуживанию муниципального долга, так как процентная ставка за пользование бюджетными кредитами составляет 0,1% годовых, что многократно ниже размера платы по кредитам и другим видам заимствований.

Задолженность по бюджетному кредиту в сумме 2 млрд 495 млн руб. является среднесрочной (от одного года до пяти лет) с постепенным погашением долговых обязательств до августа 2027 года.

В ноябре текущего года на погашение основного долга по бюджетным кредитам будет направлено 623,8 млн руб. Кроме того, в декабре 2025 года полностью будут погашены долговые обязательства по муниципальным ценным бумагам в виде облигаций муниципального образования в сумме 320 млн руб.

В настоящее время уровень долговой нагрузки составляет 7,4% к собственным доходам — это исторический минимум за последние пятнадцать лет, максимальное его значение составляло более 67% в 2017 году.

Агентство «Эксперт РА» отметило сильные позиции Краснодара по долговой нагрузке. Рейтинг кредитоспособности города подтвержден по национальной шкале на уровне ruА+ со стабильным прогнозом. Данные рейтинговые оценки являются одними из самых высоких среди рейтингов, присвоенных агентством российским городам.

— Какое значение для экономики Краснодара играет выпуск облигаций?

— Успешное размещение в 2020 году муниципальных облигаций в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств муниципального дорожного фонда с общим объемом эмиссии 1,6 млрд руб. сроком на пять лет с фиксированной купонным доходом и амортизацией долга (ставкой) под 6,7% годовых положительно повлияло на экономику Краснодара, благодаря существенной экономии на расходах по обслуживанию муниципального долга в условиях текущей волатильности на финансовых рынках, изменения ставок кредитования на рынке заимствований в сторону ухудшения — роста ключевой ставки, которая на текущий момент составляет 20%.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» установило паритет между текущим рейтингом муниципального образования город Краснодар на уровне ruА+ со стабильным прогнозом и рейтингом облигаций.

— Какие основные драйверы экономики Краснодара?

— В настоящее время основным драйвером роста экономики является потребительский спрос, рост доходов населения и реальных заработных плат. Поэтому доля доходов в бюджетную систему по отрасли «Торговля оптовая и розничная» составляет 23% от суммы общих доходов. Также значительная доля доходов казны обеспечивается отраслями «Строительство» (11%) и «Обрабатывающие производства» (7%).

— Какие отрасли экономики, на ваш взгляд, в ближайшем будущем будут флагманскими в развитии города?

— Коренных изменений на текущий момент не предвидится. Наш город остается привлекательным для вложения инвестиций не только другими регионами, но и дружественными иностранными государствами. Продолжится развитие строительной и торговой отраслей.

— Какие социальные меры поддержки предусмотрены бюджетом города? Расскажите о компенсациях для педагогов?

— В бюджете Краснодара на оказание дополнительных мер социальной поддержки таким категориям граждан как учителя, педагогические работники учреждений допобразования, учащиеся, многодетные семьи, Почетные граждане и граждане старшего поколения на 2025 год предусмотрено 1,6 млрд руб.

В целях повышения престижа краснодарских учителей на дополнительную меру социальной поддержки в виде ежегодного осуществления денежной выплаты в размере 5750 руб. в местном бюджете предусмотрено 142 млн руб. Выплаты предоставляются руководителям, заместителям руководителей и педагогическим работникам к началу нового учебного года.

На ежегодное предоставление грантов молодым педагогическим работникам в местном бюджете предусмотрено 17,5 млн руб. Грант в размере 25 тыс. руб. предоставляется педагогам, впервые приступившим к педагогической деятельности и проработавшим не менее одного года. Грант в размере 50 тыс. руб. предоставляется однократно участникам очных туров профессиональных конкурсов, авторам инновационных проектов. Гранты предоставляются однократно молодым педагогическим работникам в возрасте до 35 лет включительно.

В целях улучшения жилищных условий педагогических работников муниципальных образовательных организаций и привлечения молодых специалистов на компенсацию (частичную компенсацию) ежемесячного платежа по ипотеке в размере 25 тыс. руб. в местном бюджете предусмотрено 145 млн руб.

На компенсацию (частичную компенсацию) платы за жилое помещение по договору найма в размере до 15 тыс. руб. — 27,5 млн руб.

Кроме того, 35,5 млн руб. предусмотрено на организацию отдыха отдельных категорий граждан в муниципальном комплексном спортивно-оздоровительном центре «Ольгинка».

Беседовал Дмитрий Михеенко