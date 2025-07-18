Спор ФАС и «Газметаллпроекта» рассмотрят в закрытом режиме

Арбитражный суд Москвы назначил закрытое слушание по спору между Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и группой «Газметаллпроект», владеющей цементными заводами «Верхнебаканский» и «Новоросцемент», на 13 августа. С соответствующим ходатайством в суд обратился истец — ГК «Газметаллпроект».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Группа компаний оспаривает решение антимонопольного ведомства от 24 февраля по делу о нарушении антимонопольного законодательства, а также связанное с ним предписание. Конкретные обстоятельства дела в судебных материалах не раскрываются. В ФАС не ответили на запрос «Ъ-Кубань» относительно предстоящего разбирательства.

В 2023 году сообщалось, что ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя цемента в ЮФО и СКФО — группы «Газметаллпроект». В пресс-службе ведомства заявляли, что входящие в группу «Верхнебаканский цементный завод» и «Новоросцемент» завысили цены на цемент.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Газметаллпроект» зарегистрировано в Москве в 2001 году. Руководит обществом Олег Иващенко. Выручка компании по итогам 2024 года составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 18,4млн руб. Основной вид деятельности общества — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Лия Пацан