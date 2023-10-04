Против крупнейшего производителя цемента в ЮФО и СКФО возбудили дело

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крупнейшего производителя цемента в ЮФО и СКФО — группы лиц «Газметаллпроект». В пресс-службе ведомства заявили, что входящие в группу «Верхнебаканский цементный завод» и «Новоросцемент» завысили цены на цемент.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Газметаллпроект» зарегистрировано в Москве в 2001 году. Бенефициаром указан Лев Кветной. Руководит обществом Олег Иващенко. Выручка общества по итогам 2022 года составила более 1 млрд руб., чистая прибыль — 332 тыс. руб. Основной вид деятельности общества — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

«Служба установила, что указанный рынок является высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров, в связи с чем доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат»,— рассказали в пресс-службе ФАС. Отмечается также, что «Газметаллпроект» занимает доминирующее положение на рынке цементного производства.

По данным ведомства, установленные фигурантом цены на цемент в первом полугодии текущего года превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации. «Газметаллпроект» могла нарушить п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» (установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара), что наказывается оборотным штрафом в соответствии с КоАП РФ.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram