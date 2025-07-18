Военных врачей в Краснодаре обвиняют в получении взяток от раненых бойцов

Краснодарский гарнизонный военный суд в конце июля приступит к рассмотрению уголовных дел, связанных с получением взяток за оформление документов о ранениях участников специальной военной операции. Фигурантами выступают военнослужащие, в том числе руководящий состав 419-го военного госпиталя Минобороны, а также посредники и гражданские лица, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, схема была выстроена вокруг так называемых форм №100 — официальных документов, подтверждающих получение боевых травм и дающих основание для получения компенсационных выплат. Врачей обвиняют в оформлении фиктивных справок за вознаграждение.

Обвинения в получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) предъявлены бывшему начальнику госпиталя Владимиру Хмелику, его заместителю Денису Симанчаку и начальнику поликлиники Леониду Назаренко. Симанчук предстанет перед судом 23 июля, рассмотрение дела других восьми фигурантов, включая троих военнослужащих и посредников, назначено на 28 июля.

Обвинения в передаче взяток (ч. 4 и ч. 5 ст. 291 УК РФ) выдвинуты против военнослужащих Александра Балашова, Рамазана Раджабова и Евгения Теличко. Посредничество в коррупционной схеме (ч. 3 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) инкриминируется Сергею Богатыреву, Эдгару Манукяну и Владиславу Филонову.

Следствие считает, что в схеме участвовали также другие, пока неустановленные сотрудники медучреждения, включая персонал инфекционного отделения.