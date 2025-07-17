Взятка номер 100

Как стало известно “Ъ”, военный суд рассмотрит сразу два уголовных дела о коррупции в 419-м военном госпитале (ФГКУ «419-й ВГ») Минобороны РФ. Обвинения в получении взяток предъявлены военным врачам Владимиру Хмелику, Леониду Назаренко и Денису Симанчуку, которые ранее занимали руководящие должности в лечебном учреждении. Трое военнослужащих привлекаются за передачу взяток, а еще одного и двоих гражданских лиц обвинение считает посредниками. По предварительным данным, речь идет об откатах за оформление так называемых форм №100 — документов, подтверждающих получение ранения, контузии или военной травмы и дающих право на получение компенсационных выплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным картотеки Краснодарского гарнизонного военного суда (ГВС), Владимир Хмелик и Денис Симанчук обвиняются в получении крупных и особо крупных взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ; у каждого по пять завершенных эпизодов и одно покушение), а также в превышении полномочий, совершенном группой лиц из корыстной заинтересованности (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ; по шесть эпизодов). Леониду Назаренко предъявлены аналогичные обвинения, но в меньшем количестве (четыре эпизода взяток и столько же — превышения полномочий).

В справочных системах Владимир Хмелик, Денис Симанчук и Леонид Назаренко в настоящее время указаны как практикующие врачи, которые ведут прием в краснодарском военном госпитале.

До октября 2024 года Владимир Хмелик был начальником ФГКУ «419-й ВГ» Минобороны РФ, Денис Симанчук занимал должность его заместителя по медицинской части, а Леонид Назаренко — должность начальника поликлиники при госпитале. При этом следует отметить, что сам госпиталь был основан более 100 лет назад; за время Великой Отечественной войны через него прошло более 20 тыс. раненых и больных военнослужащих, 80% которых удалось вернуть в строй. Сейчас врачи госпиталя работают в зоне СВО в составе медицинских отрядов, а также лечат бывших и действующих военнослужащих.

За передачу взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 4 и ч. 5 ст. 291 УК РФ) к уголовной ответственности привлекаются военнослужащие Александр Балашов, Рамазан Раджабов и Евгений Теличко, которые имеют воинские звания от рядового до младшего сержанта. Посредниками в коррупционных схемах (ч. 3 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) обвинение считает рядового Сергея Богатырева (три законченных эпизода и одно покушение), а также гражданских лиц Эдгара Манукяна (одно покушение) и Владислава Филонова (один эпизод).

По данным “Ъ”, в уголовном деле о коррупции в 419-м военном госпитале Краснодара были и другие фигуранты, в том числе медсестра инфекционного отделения.

Следствие также полагает, что к коррупционным схемам были причастны неустановленные сотрудники ФГКУ «419-й ВГ» Минобороны РФ.

Начало процесса по делу в отношении Дениса Симанчука в Краснодарском гарнизонном военном суде назначено на 23 июля, суд над остальными восьмью обвиняемыми должен начаться 28 июля.

Уголовное дело в отношении военных медиков и гражданских лиц расследовал военный следственный отдел по Краснодарскому гарнизону СКР, в котором пока воздерживаются от комментариев.

Однако о фабуле расследования, по словам источника “Ъ”, можно судить по уголовному делу бывшего начальника отделения ФГКУ «419-й ВГ» в Майкопе Владимира Карпова. Приговор ему был вынесен краснодарским ГВС и вступил в законную силу.

В ходе разбирательства было установлено, что военный врач после курса лечения потребовал у пострадавшего в ходе артобстрела противника танкиста 1 млн руб. за оформление справки или формы №100, подтверждающей ранение, контузию или получение травмы в боевых условиях.

На основании этого документа участники СВО получали выплаты в размере 3 млн руб., сейчас размер выплат изменился — они зависят от тяжести повреждений.

Военный был вынужден передать деньги через посредника. Главному фигуранту дела, учитывая в том числе и то, что он был отмечен тремя госнаградами — медалями «За отвагу», Суворова и Луки Крымского, назначили штраф в размере 2,5 млн руб., а сумму полученной взятки у него конфисковали. После того как господин Карпов вернулся на СВО, исполнение приговора было приостановлено.

Анна Перова, Краснодар; Николай Сергеев