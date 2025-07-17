Три человека погибли и 17 пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 86 боеприпасов и 130 беспилотников. В результате погибло три мирных жителя, еще 17 пострадали. Повреждения получили 20 домов и 13 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Город Белгород атакован дроном самолетного типа. Погиб мирный житель. Ранены шесть человек. Все пострадавшие госпитализированы в медиучреждения. По оценке врачей, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Остальные получили травмы средней и легкой степени тяжести. Повреждены семь частных домов.

В Белгородском районе по поселкам Майский, Разумное и Северный, селам Бессоновка, Бочковка, Варваровка, Головино, Крестовое, Николаевка, Репное, Толоконное, Ясные Зори и хутору Церковный совершены атаки 20 БПЛА, десять из которых сбиты. В результате атаки беспилотника на рейсовый автобус на участке автодороги Варваровка — Ясные Зори пострадали два человека: водитель и пассажир. Им оказали медицинскую помощь, лечение продолжают амбулаторно. Транспорт поврежден. Еще один человек ранен от детонации БПЛА в поселке Разумное. Мужчина госпитализирован, по оценке медиков, состояние тяжелое. На месте атаки повреждено коммерческое помещение. В селе Бессоновка повреждены гараж предприятия, грузовой и легковой автомобили, в селе Ясные Зори — надворная постройка, в селе Варваровка — частный дом, в селе Николаевка огнем уничтожен автомобиль.

В Борисовском районе поселок Борисовка, села Беленькое, Грузское, Зозули, Зыбино, Стригуны и хутор Никольский атакованы десятью БПЛА, восемь из них сбиты. В селе Зыбино женщина пострадала от падения обломков сбитого дрона. Она самостоятельно обратилась в больницу, у нее были диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. В состоянии средней степени тяжести пострадавшая была госпитализирована. В селе Зыбино и хуторе Никольский повреждены по одному частному дому.

В Валуйском округе по городу Валуйки, селам Борки, Долгое, Казинка, Казначеевка и хутору Дубровки нанесены удары 13 БПЛА, два из которых были подавлены. В селе Долгое поврежден частный дом, в селе Борки — оборудование предприятия. Также в округе зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Аварийные службы занимаются восстановительными работами.

В Волоконовском районе поселки Волоконовка и Пятницкое, села Борисовка, Волчья Александровка, Грушевка и Фощеватово, хутора Волчий-Первый, Давыдкин и Первомайский подверглись атакам 13 дронов, пять были уничтожены. В районе хутора Первомайский от удара беспилотника по легковому автомобилю погиб мирный житель. Еще один, находившийся рядом, получил ранения — помощь оказана, лечение проходит амбулаторно. Машина повреждена. В селе Борисовка повреждена линия газоснабжения.

В Грайворонском округе поселок Чапаевский, села Безымено, Гора-Подол, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз, Рождественка, Смородино и Сподарюшино подверглись восьми обстрелам, в ходе которых выпущено 39 боеприпасов, и атакам 17 БПЛА, один из которых сбит. В селе Смородино в результате сброса взрывного устройства с дрона на частный дом погибла женщина. Дом уничтожен огнем. В селе Новостроевка-Первая в результате атаки беспилотника на работающий в поле комбайн был ранен водитель. Лечение пострадавший продолжает в больнице. Сельхозтехника повреждена. В селе Дунайка повреждена надворная постройка, в селе Гора-Подол — частный дом и забор другого дома, в селе Мокрая Орловка — линия электропередачи.

Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты четыре дрона. Также в районе села Ольховатка в результате атаки бесспилотника поврежден грузовой автомобиль.

В Корочанском районе в селе Прицепиловка БПЛА атаковал частный дом. По уточненным данным, двое человек получили ранения. Позднее за медицинской помощью обратилась супруга пострадавшего. Оба остаются в больнице. Вся необходимая помощь оказывается. Домовладение уничтожено огнем. Кроме того, над районом сбито пять дронов.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Поповка подверглись 12 обстрелам, в ходе которых выпущено 46 боеприпасов, и атакам трех БПЛА. В селе Илек-Пеньковка повреждены четыре частных дома и автомобиль.

Над Новооскольским округом системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий.

Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты три дрона, без последствий.

Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты пять БПЛА самолётного типа. В результате падения обломков загорелась хвойная подстилка — пожарными расчетами огонь ликвидирован.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Бондаренков выпущен один боеприпас и совершены атаки 32 беспилотников, из которых 28 были подавлены. В районе хутора Бондаренков вследствие атаки БПЛА при исполнении служебных задач два бойца подразделения «Орлан» получили ранения. Лечение продолжают амбулаторно. На месте атаки повреждены два грузовых автомобиля. В результате обстрела села Новая Таволжанка ранена женщина. В крайне тяжелом состоянии она госпитализирована в Шебекинскую ЦРБ. В городе Шебекино повреждены частный дом, автомобиль и надворная постройка, в селе Новая Таволжанка — четыре частных дома, хозпостройка и два автомобиля.

Над Яковлевским округом было сбито три беспилотника, обошлось без последствий.

Сутками ранее из-за атак БПЛА пострадало три мирных жителя, повреждения получили десять жилых помещений и 13 транспортных средств. ВСУ атаковали десять муниципалитетов с помощью как минимум 82 беспилотника и 89 боеприпаса.

Ульяна Ларионова