В Белгородской области при атаке дрона пострадали два бойца «Орлана»

Два бойца подразделения «Орлан» были ранены при атаке FPV-дрона на хуторе Бондаренков Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Их доставили в Шебекинскую центральную райбольницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Лечение бойцов будет продолжено амбулаторно.

За прошедшие сутки при обстрелах Белгородской области со стороны Украины пострадали три мирных жителя. Разрушения получили десять жилых помещений и 13 автомобилей.

Алина Морозова