В Белгородской области от удара дрона погиб человек

В Белгороде в результате атаки беспилотников погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. От полученных ранений мирный житель скончался на месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным Минобороны, вечером на регионом сбили 29 БПЛА

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова По данным Минобороны, вечером на регионом сбили 29 БПЛА

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

Еще пять человек пострадали, они получили осколочные ранения. Всех их доставляют больницы.

Повреждены шесть домов. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

UPD: по данным господина Гладкова, количество раненых выросло до шести. Все они госпитализированы, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Алина Морозова