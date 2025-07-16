обновлено 23:22
В Белгородской области от удара дрона погиб человек
В Белгороде в результате атаки беспилотников погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. От полученных ранений мирный житель скончался на месте.
По данным Минобороны, вечером на регионом сбили 29 БПЛА
Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова
Еще пять человек пострадали, они получили осколочные ранения. Всех их доставляют больницы.
Повреждены шесть домов. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
UPD: по данным господина Гладкова, количество раненых выросло до шести. Все они госпитализированы, находятся в состоянии средней степени тяжести.