В Белгородской области БПЛА нанес удар: есть погибший и раненный

В районе хутора Первомайский Волоконовского района Белгородской области БПЛА целенаправленно атаковал легковой автомобиль. От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Второй пострадавший, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и баротравму. Его доставили в Волоконовскую ЦРБ, где оказали необходимую помощь. Лечение продолжит в амбулаторных условиях. Автомобиль также был поврежден.

Днем при атаке FPV-дрона на хутор Бондаренков Шебекинского округа Белгородской области пострадали два бойца подразделения «Орлан».

Анна Швечикова