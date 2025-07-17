В Белгородской области один человек погиб, еще один пострадал из-за атак БПЛА

В Белгороде в результате атак БПЛА погиб человек, еще один с ожогами доставлен в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Смородино Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла местная жительница. От детонации дом загорелся — на место выехали добровольные пожарные команды.

Еще один беспилотник атаковал частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района. Пострадал мирный житель, которого с ожогами рук и ног доставили в областную клиническую больницу. В результате детонации произошло возгорание домовладения — сотрудники МЧС занимаются ликвидацией.

Накануне в Белгороде в результате атаки беспилотников погиб еще один человек, который скончался на месте от полученных травм.

Ульяна Ларионова