В Белгородской области один человек погиб, еще один пострадал из-за атак БПЛА
В Белгороде в результате атак БПЛА погиб человек, еще один с ожогами доставлен в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В селе Смородино Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла местная жительница. От детонации дом загорелся — на место выехали добровольные пожарные команды.
Еще один беспилотник атаковал частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района. Пострадал мирный житель, которого с ожогами рук и ног доставили в областную клиническую больницу. В результате детонации произошло возгорание домовладения — сотрудники МЧС занимаются ликвидацией.
Накануне в Белгороде в результате атаки беспилотников погиб еще один человек, который скончался на месте от полученных травм.