Три человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 82 боеприпасов и 89 беспилотников. В результате пострадали три мирных жителя. Повреждения получили десять жилых помещений и 13 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Белгород атаковали шестью беспилотниками, основной удар пришелся по зданию суда. В результате пострадала мирная жительница, она госпитализирована. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. В городе повреждены здание суда, склад и семь машин. Сегодня утром из-за падения обломков сбитого БПЛА был поврежден автомобиль.

В Белгородском районе под удары 20 беспилотников попали поселки Дубовое, Майский и Разумное, села Веселая Лопань, Головино, Карнауховка, Крестовое, Николаевка, Репное, Черемошное и Ясные Зори. В Майском при атаке на частный дом был ранен мирный житель — он проходит лечение в горбольнице №2 в облцентре. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. В поселке разрушения получили три частных дома и надворная постройка. Также повреждения зафиксированы в поселке Разумное (две машины), селе Веселая Лопань (два автомобиля и коммерческий объект), селе Ясные Зори (частный дом и гараж), селе Головино (частный дом), в селе Николаевка (частный дом), на участке дороги Черемошное — Никольское (автомобиль).

В Борисовском районе село Грузское подверглось атаке FPV-дрона — повреждена квартира в многоквартирном доме.

В Валуйском округе по городу Валуйки, селу Карабаново, хуторам Бабка и Леоновка выпустили 14 БПЛА. В селе Карабаново пострадала надворная постройка, на хуторе Леоновка — инфраструктурный объект связи.

В Волоконовском районе по селу Волчья Александровка и хутору Екатериновка ударили пятью дронами. В селе Волчья Александровка повреждены инфраструктурный объект связи и забор коммерческого объекта, на хуторе Екатериновка — инфраструктурный объект связи.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Гора-Подол, Козинка, Новостроевка-Вторая и Пороз выпустили 30 боеприпасов и девять беспилотников. Обошлось без последствий.

Над Корочанским и Ракитянским районами сбили по одному БПЛА. Пострадавших и разрушений не установлено.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпустили 52 боеприпаса, и атакам десяти беспилотников. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Вознесеновка, Максимовка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка и Ржевка ударили 22 дронами. В Шебекине из-за атаки по соцобъекту пострадала мирная жительница. После обследования диагнозы минно-взрывная травма и баротравма не подтвердились, пациентку отпустили домой. В здании повреждены фасад и остекление. В селе Новая Таволжанка разрушения получили частный дом и линия электропередачи, в селе Архангельское — частный дом и летняя кухня, в селе Муром — корпус предприятия, в селе Маломихайловка — частный дом.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадали два человека, в том числе двухлетний ребенок. Повреждения зафиксировали в 11 частных домах и 15 автомобилях.

Алина Морозова