С начала года в Краснодарском крае погибло более 40 детей

С начала 2025 года на Кубани погибло более 40 детей. 14 из них выпали из окон многоэтажных домов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, 12 несовершеннолетних погибли в ДТП, 13 детей утонули в водоемах региона, еще двое скончались на железнодорожных путях. Она отметила, что главную роль в безопасности ребенка занимает внимание родителей.

«Если в квартире маленький ребенок, на окна рекомендуют установить специальные блокираторы. Лекарства, бытовую химию и электроприборы нужно хранить в недоступном для детей месте. Также важно научить ребенка простым правилам безопасности», — заявила вице-губернатор.

Алина Зорина