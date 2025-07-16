Дональд Трамп опроверг слухи о скором увольнении главы ФРС

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, насколько вероятно увольнение им главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сказал, что это «крайне маловероятно». «Я не исключаю ничего, но думаю, что это крайне маловероятно, разве что ему придется уйти из-за мошенничества»,— заявил президент. Вопрос в ходе общения с журналистами во время встречи в Белом доме с наследным принцем и премьер-министром Бахрейна, вероятно, возник из-за появления информации в СМИ о скором увольнении нынешнего главы ФРС.

Так, сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на одного из чиновников в Белом доме сообщило, что увольнения Джерома Пауэлла можно ожидать уже в ближайшее время и что этот вопрос президент обсуждал с республиканцами—членами Конгресса США вечером в минувший вторник, 15 июля. Источник агентства отметил при этом, что конгрессмены поддержали увольнение главы ФРС.

Президент Трамп неоднократно высказывал недовольство действиями ФРС во главе с Джеромом Пауэллом, в частности из-за отказа снижать процентные ставки. Президент называл господина Пауэлла «упрямым ослом и глупым человеком». Кроме того, он обвинял его в «бесхозяйственности» из-за затяжного ремонта здания ведомства и превышении сметы этого ремонта. Источники в администрации президента недавно уверили агентство в том, что процесс выбора преемника уже идет.

Алена Миклашевская