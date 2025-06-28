Трамп пообещал выбрать главу ФРС, который снизит процентные ставки

Президент США Дональд Трамп назвал главу ФРС Джерома Пауэлла «упрямым ослом» и сказал, что будет рад его отставке. Он также заявил, что не назначит на должность человека, который не будет снижать процентные ставки.

«Если я думаю, что кто-то оставит ставки такими, какие они есть, или что-то в этом роде, я их не назначу. Я поставлю того, кто хочет снизить ставки. Таких много»,— сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по Bloomberg).

Действующего главу ФРС президент США назвал «упрямым ослом и глупым человеком», поскольку тот не снижает процентные ставки. Регулятор сохраняет ее на уровне 4,25–4,5% годовых с декабря 2024 года.

Полномочия Джерома Пауэлла истекают в мае 2026 года. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Дональд Трамп может досрочно объявить о назначении нового главы ФРС.

Подробнее — в материале «Ъ» «ФРС не уступила Трампу».

Петр Бузлаев