В Екатеринбурге суд продлил арест восьми участникам этнической преступной группы

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 октября в отношении восьми человек, обвиняемых в соучастии в убийстве, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продление ареста коснулось Камала Сафарова, Акифа Сафарова, Аяза Сафарова, Мазахира Сафарова, Бакира Сафарова, Ахлимана Гянджиева, Азиза Абасова и Шахина Лалаева. Все восемь человек обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (соучастие в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений).

По версии следствия, уроженцы Азербайджана причастны к убийствам и покушениям на местных предпринимателей в 2001, 2010 и 2011 году. Преступления они совершали из-за раздела сфер влияния в бизнесе. По уголовному делу для допроса в Следственном комитете силовики задерживали главу азербайджанской дисапоры на Урале Шахина Шыхлински, который впоследствии был отпущен в статусе свидетеля.

Один из обвиняемых Мазахир Сафаров не стал обжаловать меру пресечения в виде ареста. По данным источника «Ъ-Урал», он дал показания и изобличил своих соучастников. Другие фигуранты вину отрицают.

Ранее в Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински Мутвалы Шыхлински. Как сообщил источник «Ъ-Урал», поводом стало то, что при задержании в начале июля Шахина Шыхлински он сбил на своем автомобиле сотрудника правоохранительных органов и причинил ему телесные повреждения.

Полина Щуцкая