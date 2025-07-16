Меру пресечения сыну главы азербайджанской диаспоры на Урале выберут 16 июля

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня, в 16:00, выберет меру пресечения Мутвалы Шыхлински — сыну главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Его задержали 15 июля. Как сообщил источник «Ъ-Урал», поводом стало то, что при задержании в начале июля Шахина Шыхлински он сбил на своем автомобиле сотрудника правоохранительных органов и причинил ему телесные повреждения.

Напомним, вечером 1 июля в Екатеринбурге у ТЦ «Баку Плаза» по ул. Сулимова, 21 силовики задержали лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински и доставили для допроса в СКР по уголовному делу этнической группировки, члены которой обвинялись в убийствах и покушениях. По словам Мутвалы Шыхлински, он был в шоковом состоянии и, желая остановить машину, неумышленно поехал назад, а дверь при открытии оттолкнула сотрудника, из-за чего он упал.

Ирина Пичурина