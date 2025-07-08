Обвиняемый в убийствах на Урале Мазахир Сафаров не стал обжаловать арест

Семь из восьми обвиняемых по делу этнической группировки на Урале обжаловали арест. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Свердловского областного суда, один из фигурантов дела Мазахир Сафаров не подал апелляционную жалобу на избранную для него меру пресечения в виде ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«На сегодняшний день, ни от него, ни от его защиты в Ленинский районный суд не поступила апелляционная жалоба. Соответственно истек срок апелляции»,— сообщили в облсуде.

Ранее представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что один из обвиняемых дал подробные показания по обстоятельствам преступлений и изобличил своих соучастников. По данным источника «Ъ-Урал», знакомого с ходом расследования, показания дал Мазахир Сафаров, другие отрицают вину.

По версии следствия, группировка причастна к убийству торговца ширпотребом Юниса Пашаева возле кафе «Металлон» в 2001 году. В 2010 году была совершена попытка застрелить предпринимателя Фехруза Ширинова, а в 2011 году пулевое ранение в голову получил владелец крупной овощебазы Икрам Гаджиев. Впоследствии он скончался в больнице.

Пяти из шести фигурантов предъявлено обвинение по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму) и по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по найму).

Всего по делу арестованы восемь человек: Шахин Лалаев, Ахлиман Гянджиев, Азиз Абасов, Бакир, Камал, Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы. Во время массового задержания двое уроженцев Азербайджана Зияддин и Гусейн Сафаровы скончались. Как стало известно на суде, российская судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Кроме того, вечером 1 июля был задержан для допроса в СКР лидер азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински. Однако впоследствии он был отпущен в процессуальном статусе свидетеля.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «Группа быстрой посадки»

Полина Щуцкая