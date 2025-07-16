С начала года интерес к новым автомобилям в Краснодарском крае упал на 8%

Спрос на новые автомобили в Краснодарском крае в первом полугодии 2025 года снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал «Ъ-Кубань» руководитель руководитель службы регионального развития «Авто.ру» Михаил Захаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Наиболее популярными марками в сегменте новых машин за первое полугодие в регионе стали Lada, BMW, Chery, Haval и Geely. Объявления по этим брендам просматривали чаще всего. Среди отдельных моделей лидируют Lada Granta, Chery Tiggo 7 Pro Max, Lada Vesta, Haval M6 и Omoda C5.

Доля объявлений о продаже новых китайских автомобилей в июне 2025 года составила 68%. По сравнению с началом года она сократилась на 5% из-за уменьшения объема предложения со стороны китайских марок.

За 12 месяцев с июня 2024 года интерес пользователей из Краснодарского края к гибридным и полностью электрическим автомобилям увеличился на 50%. При этом доля этой категории остается небольшой — около 7% от всех новых автомобилей, зарегистрированных в регионе в этом году.

За первый месяц лета в Краснодаре выявили снижение продаж новых автомобилей на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В масштабах всей страны продажи автомобилей сократились примерно на 20% в годовом исчислении.

«Ъ-Кубань» писал, что рынок мотоциклов в Краснодарском крае показывает уверенный рост с увеличением объема предложений новых моделей на 9,6% и средней ценой в 254 тыс. руб. Наиболее популярными марками стали Zuumav (9,8%), KAYO (8%) и FXMOTO (7%), а среди моделей лидирует FXMOTO YX300 (3%).

Мария Удовик