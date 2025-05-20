Предложение новых мотоциклов на Кубани выросло почти на 10%

Рынок мотоциклов в Краснодарском крае демонстрирует уверенный рост в годовом выражении. По данным исследования «Авито Авто», подготовленного для «Ъ-Кубань», в сегменте новых транспортных средств наибольшей популярностью пользовались марки Zuumav (9,8%), KAYO (8%) и FXMOTO (7%). Среди отдельных моделей лидирует FXMOTO YX300 (3%), за которым следуют Kews K16 NB300 (2,4%) и KAYO Basic TT140 (2,2%). Замыкают пятерку лидеров TiREX AIR PRO и Zuumav FX K6R, обе модели показали результат в 1,8%. Объем предложений по новым мотоциклам вырос на 9,6%, средняя цена за единицу техники составила 254 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Среди мотоциклов с пробегом первенство удерживают KAYO (12,9%), Honda (8,6%) и Yamaha (6,3%). В сегменте наиболее востребованных моделей выделяются KAYO K1 250 MX (1,6%), ИЖ Юпитер-5 и Ducati 1199 Panigale — по 1,1%, а также ТМЗ Муравей 2М-02 и KAYO Basic TT140 (по 1%). Максимальный рост интереса зафиксирован к Suzuki GSX-R 100, спрос на который увеличился в 3,8 раза. Предложение в сегменте техники с пробегом выросло на 19,6%. Самым часто представленным экземпляром оказался K1 250 MX (1,3%). Средняя цена подержанных мотоциклов в регионе снизилась на 4,6% и составила 187 тыс. руб.

В Краснодаре наблюдается аналогичная динамика. Лидерами продаж среди новых мотоциклов стали FXMOTO YX300 (3,6%), KAYO Basic TT140 (2,5%), TiREX AIR PRO (2,2%), Zuumav FX K6R (2,1%) и Zuumav FX K5 Lite (2%). Существенный рост интереса зафиксирован к технике марки JHL — плюс 93,7% к прошлогоднему показателю. В сегменте предложения на платформе выделяются FXMOTO YX300, Zuumav FX K6R, Zuumav FX K5 Lite, Zuumav K8 NB 300 и TiREX AIR — доля каждой составила 0,4%. Средняя стоимость нового мотоцикла в Краснодаре — 233 тыс. руб.

Сегмент подержанных мотоциклов также продемонстрировал рост интереса — плюс 20,3%. Максимальное внимание пользователей вызвали Ducati 1199 Panigale (1,5%), Yamaha YZF-R6 (1,3%), Hanway STM (1,2%), а также KAYO Basic TT140 и Kews K16 NB300 (по 0,9%). Объем предложений увеличился на 9,2%, при этом наиболее представленным оказался Yamaha YZF-R1 (0,6%), стоимость которого снизилась на 7,4% до 324 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков