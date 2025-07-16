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Дума Североуральска прекратила полномочия мэра Светланы Мироновой

Полномочия мэра Североуральска (Свердловская область) Светланы Мироновой досрочно прекращены местными депутатами, сообщили «Ъ-Урал» в думе муниципального округа. Депутаты собрались на внеочередном заседании, рассмотрев один вопрос.

Фото: Сайт Администрации Североуральского городского округа

Фото: Сайт Администрации Североуральского городского округа

Сегодня Светлана Миронова подала заявление об отставке. Ее работа подверглась критике врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Причиной стали проблемы с водоснабжением города, которые уже устранены.

«Весь месяц жители получали от администрации сообщения, что завтра все проблемы будут устранены. А муниципалитет не предпринимал никаких попыток решить вопрос и помощи у области не просил»,— написал господин Паслер.

Анна Капустина

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