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Ночью над Крымом и Азовским морем сбили шесть беспилотников

Прошедшей ночью над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря уничтожили по три БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Всего над регионами РФ уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: один — над Белгородской областью, один — над Курской областью и по три над Азовским морем и Крымом.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 15 июля над территорией Крыма сбили шесть беспилотников. Всего над регионами уничтожили 55 БПЛА.

Алина Зорина

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