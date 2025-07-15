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Ночью над Черным морем сбили шесть беспилотников

Шесть БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря этой ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Василий Дерюгин

Фото: Василий Дерюгин

Беспилотники сбили в период с 20:00 до 07:00 мск дежурными средствами ПВО. Всего над регионами России уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 32 БПЛА — над территорией Белгородской области, 12 БПЛА — над территорией Воронежской области, три — над Липецкой областью, по одному над Ростовской и Курской областями и шесть над Черным морем.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 14 июля с 13:40 до 13:50 мск над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря уничтожили два БПЛА.

Алина Зорина

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