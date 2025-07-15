Главные новости за 15 июля. Белгород, Воронеж, Курск, Орел

Число раненых после атаки ВСУ на Воронежскую область выросло до 27.

СК возбудил уголовные дела об украинских атаках на Воронеж и Белгород.

Суд перевел в госсобственность «Главпродукт» с производством в Орловской области.

Два человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки.

В Курской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадали два человека.

Скончался второй спасатель, раненный при детонации боеприпаса в Курской области.