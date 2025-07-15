Два человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 109 беспилотников и 62 боеприпасов. В результате пострадали мирный житель и малолетний ребенок. Разрушения установлены в 11 частных домах и 15 автомобилях, в том числе грузовых. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Над Белгородом, Губкинским гороркугом, Чернянским и Красногвардейским районами сбили по одному беспилотнику, над Волоконовским районом и Новооскольским округом — по два, над Старооскольским горкругом — три, над Алексеевским округом — пять, над Вейделевским районом — шесть. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

В Белгородском районе поселки Дубовое, Новосадовый, Октябрьский и Разумное, села Бессоновка, Николаевка, Никольское, Репное, Соломино, Таврово и Чайки атакованы 15 БПЛА. В результате в поселках Разумное и Октябрьский, селах Николаевка, Чайки и Таврово повреждены по одному частному дому. В Таврове также пострадал легковой автомобиль.

В Борисовском районе села Байцуры, Богун-Городок и Новоалександровка подверглись атакам шести дронов. В селе Байцуры поврежден корпус сельхозпредприятия, в селе Богун-Городок сгорел автомобиль.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Долгое и Шелаево, а также хуторам Бабка и Леоновка выпустили восемь беспилотников. Обошлось без последствий.

В Грайворонском округе поселки Горьковский и Чапаевский, села Безымено, Замостье и Сподарюшино подверглись двум обстрелам, в ходе которых выпустили пять боеприпасов, и атакам пяти БПЛА. В поселке Чапаевский повреждены два домовладения. Сегодня ночью в результате удара беспилотника в селе Замостье пострадали частный дом и автомобиль, в поселке Горьковский сгорел трехквартирный дом.

В Краснояружском районе по селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпустили 55 боеприпасов и 24 дрона. В селе Теребрено в результате атаки FPV-дрона разрушения получил частный дом.

В Ракитянском районе хутор Семейный подвергся атакам двух беспилотников — сгорел легковой автомобиль.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Зиборовка, Мешковое, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка, Ржевка и Щигоревка нанесены удары с помощью 27 беспилотников. В селе Щигоревка был ранен двухлетний мальчик. Он госпитализирован. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. Мирному жителю, который обратился за медпомощью после атаки беспилотника на легковой автомобиль в Шебекине, проведены все необходимые обследования. Диагнозы исключены, белгородец отпущен домой. В селе Вознесеновка повреждено здание сельхозпредприятия, в Шебекине — легковой автомобиль, в селе Зиборовка — инфраструктурный объект связи, в селе Щигоревка — машина и забор частного домовладения. Ночью город Шебекино подвергся атаке дрона, вследствие чего пострадали частный дом и два легковых автомобиля. Также ночью в селе Ржевка с беспилотника сбросили два взрывных устройства на территорию коммерческого предприятия — разрушения получили ворота ангара и семь грузовых автомобилей.

За прошедшие выходные при обстрелах Черноземья один человек погиб и 15 пострадали. Большая часть мирных жителей получила ранения в Белгородской области.

Алина Морозова