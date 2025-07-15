В Курской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадали два человека

Дрон ВСУ атаковал автомобиль между селами Озерки и Гирьи Беловского района Курской области 14 июля. В результате пострадали два человека — 57-летний мужчина и 60-летняя женщина. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Мирная жительница получила множественные слепые осколочные ранения левой кисти, лица, шеи и грудной клетки. У курянина подтверждены открытая черепно-мозговая травма, перелом теменных костей и проникающие осколочные ранения груди. По данным на 14 июля, он находился в критическом состоянии.

Пострадавшие были доставлены в Беловскую ЦРБ.

На прошлой неделе в Курске в результате атаки ВСУ на городской пляж погиб пятилетний мальчик. Всего вследствие удара со стороны Украины скончались четыре человека.

Кабира Гасанова