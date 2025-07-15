СК возбудил уголовные дела об украинских атаках на Воронеж и Белгород
Главное управление следственного комитета России возбудило уголовные дела о террористических актах (ч. 2 ст. 205 УК РФ) в связи с украинскими атаками на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях, сообщили в ведомстве.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным СК, украинские военнослужащие направили на гражданскую инфраструктуру и жилой сектор Воронежской области не менее 15 беспилотников, снаряженных взрывными устройствами с высокими поражающими свойствами.
В результате в Воронеже повреждено по меньшей мере 20 многоквартирных домов и здание детского сада. Также получила разрушения инфраструктура Репьевского и Новоусманского районов. Медицинская помощь потребовалась как минимум 19 мирным жителям, в том числе четырем детям.
Губернатор Александр Гусев ранее сообщал о 24 пострадавших, в том числе 13-ти госпитализированных. Двое из числа последних находятся в тяжелом состоянии: один из пациентов в коме, у другого повреждены легкие. Еще одну мирную жительницу положили в воронежскую больницу с осколочным ранением плеча. Ее привезли туда из «сельского района».
По словам главы региона, власти муниципалитета продолжают оценку ущерба на местах.
В Белгородской области, по сообщению СК, украинские беспилотники повредили здание Октябрьского районного суда облцентра.
Одна из сотрудниц, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, получила осколочное ранение лица, баротравму и закрытую черепно-мозговую травму. Ее доставили в областную клиническую больницу. А во время работы спецслужб в здание врезался еще один дрон — произошел пожар.
Следователи устанавливают представителей Главного управления разведки минобороны Украины, ВСУ и других украинских формирований, которые отдавали и выполняли приказы о терактах.