Михаил Мишустин назвал дату запуска в серийного производства самолета «Байкал»

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин назвал дату запуска в серийное производство российского самолета для местных авиалиний «Байкал» — октябрь-декабрь 2026 года. Об этом господин Мишустин заявил на совещании, посвященном развитию авиационной промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЛМС-901 "Байкал"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ ЛМС-901 "Байкал"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Он оснащен одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров.

Михаил Мишустин отметил успешное тестирование работы бортового радиоэлектронного оборудования в ходе летных испытаний самолета МС-21 и первый полет лаборатории на базе Як-40 с двигателем ВК-800. Он разрабатывается Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) для легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» и российско-белорусского регионального самолета ЛМС-192 «Освей».

«В условиях санкций, внешних ограничений создание всей линейки отечественной техники необходимо для надежного развития связанности наших регионов и достижения стратегической цели – увеличения авиационной мобильности граждан в полтора раза уже к 2030 году»,— сообщил Михаил Мишустин в ходе совещания.

В конце марта УЗГА определили исполнителем контракта для доработки легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» до 2027 года. После чего полпред Дальневосточного Федерального округа Юрий Трутнев сообщал о закрытии проекта по разработке самолета. 26 мая министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о выделении необходимых ресурсов для поддержки производства и разработки «Байкала». Кроме того, проект поддержали в правительстве Свердловской области.

Полина Щуцкая