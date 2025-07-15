Краснодарский край лидирует по спаду продаж жилья в России

В первом полугодии 2025 года Краснодарский край показал самое значительное падение объемов продаж жилья среди всех регионов РФ — спрос снизился на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следом в антирейтинге расположились Новосибирская область (–42%) и Свердловская область (–39%). Наименьшее снижение зафиксировано в Москве и Подмосковье (–14%), а также в Ленинградской области (–12%).

Всего за январь—июнь 2025 года в России было продано 10,4 млн кв. м жилья на сумму 2,1 трлн руб. Это на 26% меньше по площади и на 16% ниже в денежном выражении, чем за тот же период прошлого года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Кубань вошла в тройку лидеров по передаче земель под застройку. За этот период в регионе в оборот введено 10 га территорий, сообщили в пресс-службе «Дом.РФ».