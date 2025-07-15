В Новороссийске вдвое снизили подачу воды из-за аварии на водопроводе

Из-за прорыва на Троицком групповом водопроводе в Новороссийске подачу воды сократили вдвое. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария произошла на ул. Сакко и Ванцетти, 9. Для обеспечения жителей водой организован подвоз автоцистерн — заявки принимаются от горожан. По данным штаба, нормальное водоснабжение планируется восстановить к вечеру.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что полиция Кубани расследует уголовное дело о хищении 463 млн руб. бюджетных средств в ходе реконструкции Троицкого группового водопровода. Объект снабжает водой Новороссийск и Геленджик. По данным следствия, заказчик и подрядчик сговорились о завышении стоимости работ при заключении контракта.