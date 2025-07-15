Из Дубая с арестом

Окружной арбитражный суд наложил арест на 99% доли ростовской компании, принадлежащей Hakan Holdings Limited (ОАЭ), в связи со взысканием с материнской фирмы долга в $20 млн в пользу российского ВУЗ-банка. Обеспечительные меры приняты в рамках исполнения решения дубайского суда. При этом российский арбитражный суд отказался арестовывать активы фирмы. Ростовский арбитраж указал, что принимает решение не только на основании взаимности, но и потому, что ВУЗ-банк находится в процедуре санации, которую осуществляет банк УБРиР, включенный в санкционный список США. Комментируя перспективы фактического получения кредитором денег, эксперты отмечают, что дела, осложненные участием иностранных лиц, до сих пор представляют сложности и забирают у взыскателей много времени.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) по заявлению «ВУЗ-банка» арестовал 99-процентную долю ООО «Окленд Инвестмент Групп», зарегистрированноГОй в Ростове-на-Дону. Эта доля принадлежит компании Hakan Holdings Limited (HHL) из Объединенных Арабских Эмиратов. Арест наложен в рамках исполнения решения суда Дубая по иску банка о взыскании с местной компании свыше $20 млн (около 1,6 млрд руб.). Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

В мае «Ъ» рассказывал о том. что в 2019 году компания выступила поручителем по кредитному договору ООО «Русь-Агроэкспорт». После того как заемщик не смог исполнить обязательства, дубайская фирма стала ответчиком по иску ВУЗ-банка. В 2021 году суд Дубая взыскал с нее в пользу банка более $2 млн основного долга и проценты по ставке 9% годовых до полной оплаты.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Окленд Инвестмент Групп» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2015 году. Занимается оптовой торговлей зерном, семенами и кормами и иным сельхозсырьем, а также складированием зерна и прочих грузов. Также компания полностью владеет ООО «Оклент Фид», которая занимается производством кормов для животных. HHL владеет 99% «Окленд Инвестмент Групп», держателем 1-процентной доли являет генеральный директор организации Акташ Бедри.

Получить комментарии в компании не удалось, на телефонные звонки никто не ответил.

Получить деньги с должника российский банк не смог, поскольку тот не обладал имуществом в Эмиратах. Основной актив компании — «Окленд Инвестмент Групп» — находится в Ростове-на-Дону. Банк обратился в Арбитражный суд Ростовской области с просьбой признать решение суда Дубая и выдать исполнительный лист на фактическое взыскание долга. В конце мая суд вынес положительное решение.

Ростовский арбитраж указал, что принимает решение не только на основании взаимности, но и потому, что ВУЗ-банк находится в процедуре санации, которую осуществляет банк УБРиР, включенный в санкционный список США. Поскольку компании по всему миру стараются избегать расчетов с контрагентами из санкционных списков, иностранные банки не осуществляют операции на открытые у них счета российских банков-взыскателей. Выполнить решение дубайского суда вне России практически невозможно, поэтому отказывать российскому юридическому лицу в защите его права в отечественном суде нельзя. Судя по данным картотеки, решение не было обжаловано и вступило в законную силу.

Параллельно ВУЗ-банк подал заявление об аресте принадлежащей должнику доли в ООО «Окленд Инвестмент Групп», а также активов российской «дочки»: земельного участка площадью 2,5 га под причалом в Волгодонске, самого причала, здания склада и лаборатории. Суд первой инстанции отказал в этом требовании, но кассационная инстанция пересмотрела решение. Она арестовала долю в компании, однако в аресте активов дочерней фирмы отказала, объяснив это тем, что может накладывать обеспечительные меры на имущество должника, но сама российская дочка должником не является.

Партнер юридической фирмы Ru.Courts адвокат Елена Менде считает, что с учетом складывающейся практики перспективы фактического взыскания долга, в целом, положительные, хотя результат не обещает быть быстрым. Дела, осложненные участием иностранных лиц, до сих пор представляет сложности и для судов, и для приставов, которые допускают много ошибок, исправление которых может занять время.

«Пока суд выдал исполнительный лист на денежное взыскание с иностранной компании и для изменения способа исполнения со стороны взыскателя потребуется еще ряд процессуальных действий. В итоге все процедуры могут растянуться на сроки более года. Продажа активов дочерней компании, особенно на нерыночных условиях, в подобной ситуации может привести к оспариванию соответствующих сделок и взысканию убытков с контролирующих лиц и менеджмента»,— поясняет она.

Банкротство же иностранных компаний в России хоть и было многообещающим, на практике не получило широкого распространения, добавляет адвокат.

Руководитель практики реструктуризации и банкротства ООО «Юр-Проект» Виктор Панченко обращает внимание на то, что, поскольку единственным имуществом должника на территории РФ является доля в уставном капитале, перспективы взыскания долга зависят от ликвидности и рыночной стоимости доли, ведь именно она будет продаваться в ходе исполнительного производства для удовлетворения требований истца.

«Рыночная стоимость доли, как правило, определяется на основании оценки, на них влияет количество имущества общества, соотношение активов и пассивов, кредиторской и дебиторской задолженности, а также иные факторы»,— разъясняет господин Панченко.

Согласно общедоступным данным с сайта ФНС России, финансовые показатели компании по состоянию на конец минувшего года являются не самыми благоприятными. Сумма годовых расходов общества (278 млн РУБ.) в два раза превысила сумму доходов (140 млн). С 2022 по 2024 годы отмечается планомерное уменьшение основных средств (с 9,5 млн руб. до 2,4 млн руб.) и оборотных активов в части запасов (с 42 млн руб. до 620 тыс. руб.), а также увеличение непокрытого убытка (с 335 млн. в до 674 млн руб.) — с учетом таких показателей не исключено, что доля может оказаться не совсем ликвидной для продажи, полагает эксперт.

«В целом, вопросы солидаритета аффилированных иностранной и российской компаний, в том числе материнской и дочерней, сейчас актуальны в практике. Исходя из сформированной ВС РФ позиции, солидарная ответственность материнской и дочерней компании не исключается, если будет доказана общность имущества, финансирование материнской компанией дочерней, вложения инвестиций. Поэтому не исключено, что истец использует данную правовую позицию при обжаловании определения об отказе в удовлетворении обеспечительных мер в части ареста имущества дочернего общества»,— добавляет он.

Михаил Волкодав