В Ростове признали решение дубайского суда из вежливости и взаимности

Арбитражный суд Ростовской области исполнил решение дубайского суда о взыскании $2,3 млн с Hakan Holdings Limited (HHL) в пользу российского ВУЗ-банка. Постановление российского суда основано на принципах международной вежливости и взаимности.

Зарегистрированная в Дубае компания HHL в 2019 году выступила поручителем по кредиту, полученному российским ООО «Русь-АгроЭкспорт» (занимается оптовой торговлей масличными) в ВУЗ-банке. Из-за невыплат со стороны основного должника в 2021 году банк потребовал взыскать долг с поручителя в суде Дубая. Иск был удовлетворен, и решение об этом вступило в силу после апелляции.

Поскольку добровольно HHL не исполнила решения дубайского суда, ВУЗ-банк обратился в арбитражный суд Ростовской области за признанием данного решения в России. Против этого выступило ООО «Окленд Инвестмент групп», заявившее об отсутствии между РФ и ОАЭ соглашения о признании судебных решений и считающее, что исполнение дубайского постановления противоречит публичному порядку РФ.

Однако ростовский суд отклонил эти аргументы. Обращение именно в ростовский суд сочтено правомерным, так как у должника есть активы в этом регионе, в частности, HHL принадлежит 99% долей в «Окленд Инвестмент групп», зарегистрированной в Ростове-на-Дону. Кроме того, арбитражный суд отметил, что отсутствие международного соглашения между странами не препятствует признанию решения, поскольку это допускается российским законодательством и международными конвенциями.

К тому же ростовский суд учел факты признания дубайскими судами решений, вынесенных в российской юрисдикции. Со ссылкой на принципы международной вежливости и взаимности ростовский суд удовлетворил заявление ВУЗ-банка, открыв путь к принудительному взысканию долга с HHL на территории России и признав, что иное решение нарушило бы право банка на судебную защиту.

Ранее “Ъ” писал о противоречивой практике признания дубайских решений в российских судах (см. “Ъ” от 20 февраля).

Диана Лисунова