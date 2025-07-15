В Ростове комнаты подорожали на 28% за год

Ростов-на-Дону занял лидирующую позицию в России по росту цен на комнаты. Медиальная стоимость бюджетного жилья в 2025 году увеличилась на 28,5%, достигнув 2,31 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба классифайда «Витрина недвижимости Restate» со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следом за Ростовом в рейтинге городов с самыми дорогими комнатами оказались Челябинск (22,4%, 1,05 млн рублей) и Казань (21,4%, 2,73 млн рублей).

Причиной роста цен на комнаты аналитики назвали демографическую нагрузку, активный арендный спрос и инвестиционный интерес. Так в студенческих городах доля иногородних студентов достигает 30–40%, а комнаты становятся самым доступным жильем в мегаполисе.

Стабильными цены на комнаты остаются в Москве и Санкт-Петербурге при том, что средняя стоимость в столице достигает 6,17 млн руб., а в центральных районах города — до 15 млн руб.

Самыми низкие цены специалисты зафиксировали в Челябинске, Воронеже и Волгограде. Здесь средняя стоимость комнаты составляет менее 1,17 млн руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в июне 2025 года наибольший прирост стоимости кв. м в новостройках Ростова произошел в Октябрьском районе. За месяц жилье здесь подорожало на 10,5%.

Наталья Белоштейн